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واشنطن: الفجوات المتبقية بشأن مفاوضات هدنة في غزة "قابلة للتجسير"

الثلاثاء 18 يونيو 2024 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: الفجوات المتبقية بشأن مفاوضات هدنة في غزة "قابلة للتجسير"



واشنطن/سما/

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنّ الفجوات المتبقية بشأن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة في غزة، وصفقة تبادُل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس؛ "قابلة للتجسير".

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها بلينكن، مساء اليوم، وشدّد من خلالها على أنّ "واشنطن لا تزال تحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار، وحماس تواصل رفع سقف مطالبها"، على حدّ وصفه.

وقال بلينكن: "أعتقد أن الفجوات المتبقة قابلة للتجسير لكن القرار يعود لحماس".

وقال وزير الخارجية الأميركيّ: "العالم أجمع قبل الاقتراح الذي طرحه الرئيس (الأميركي، جو بايدن) قبل أسابيع، بشأن وقف إطلاق النار مع استثناء واحد، وهو حماس".


وذكر بلينكن أنه "كان من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن، إذا وافقت حماس على الاقتراح".

وقال نتنياهو في بيان مصوّر، تحدّث خلاله باللغة الإنجليزيّة، صدر عنه مساء اليوم: "عندما كان الوزير (وزير الخارجيّة الأميركيّ، أنتوني) بلينكن، هنا مؤخرًا في إسرائيل، أجرينا محادثة صريحة، وقلت إنني أقدّر كثيرًا الدعم الذي قدّمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب".

وأضاف نتنياهو: "لكنني قلت شيئًا آخر أيضًا. قلت إنه من لا يمكن تصوُّر أن تقوم الإدارة الأميركيّة، في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن إسرائيل لن توقف حربها على غزة بعد انتهاء اجتياح رفح، وأن "إسرائيل ستستمر في خوض حملة عسكرية شديدة وفعّالة. والجيش استعد لمواصلة العمليات العسكرية بعد انتهاء القتال في رفح أيضا، وإسرائيل ستبقى في غزة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.


واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "وقف الحرب مسبقا يعني حسم مصير المخطوفين، أي الرجال وإعادة الجثث، ولذلك فإنه وقف الحرب بالكامل وسحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع ممكن فقط في إطار مفاوضات وبعد إنشاء أنظمة تسمح بالتأكد من تطبيق الاتفاق بالكامل".

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