وزير إسرائيلي يهدد بالقضاء على حزب الله حال اندلاع "حرب شاملة"

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة".

وقال كاتس بحسب بيان صادر عن مكتبه إنه "سيتم تدمير حزب الله في حالة نشوب حرب شاملة في المنطقة".

وأضاف: "نحن قريبون جدا من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. في حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربة قوية".

واستأنف حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء 18 مايو استهداف القوات الإسرائيلية ومواقعها.

وقال موقع "Ynet" إنه بعد نحو 60 ساعة دون صافرات إنذار في الشمال تم تفعيل تحذير ظهر اليوم من تسلل طائرة مسيرة إلى مستوطنات الجليل الغربي، مشيرا إلى أن "حزب الله أوقف عملياته بالتزامن مع عيد الأضحى".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش نجح في إبعاد خطر اجتياح "حزب الله" لمناطق واسعة في الجليل، فيما قال الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، للمستوطنين إنه آسف لإحباطهم بشأن انخفاض وتيرة عمليات "حزب الله" لأنها راجعة لعيد الأضحى، وليس لجولة المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين.

هذا وشدد رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس على ضرورة إزالة تهديد "حزب الله"، مؤكدا أنه ملتزم بإعادة مواطني شمال "إسرائيل" بغض النظر عن تطورات الحرب في غزة.



وبينما تستمر التوترات في التصاعد بين إسرائيل ولبنان، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين مباحثات طارئة في تل أبيب وبيروت.