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استشهاد طبيب من غزة في مركز تحقيق إسرائيلي بعد احتجازه بأسبوع

الثلاثاء 18 يونيو 2024 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طبيب من غزة في مركز تحقيق إسرائيلي بعد احتجازه بأسبوع



القدس المحتلة/سما/

كشف إعلام عبري، الثلاثاء، عن استشهاد الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز “الشاباك” بمدينة عسقلان (جنوب)، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية  إن الرنتيسي الذي كان مديرا لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، توفي في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية أمرت الجيش بإجراء تحقيق في ظروف وفاة الطبيب الفلسطيني.

وادعى جهاز الشاباك أن الطبيب البالغ من العمر 53 عاما متهم بـ”احتجاز رهائن”.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص وفاة الطبيب الرنتيسي.

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