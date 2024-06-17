نتنياهو: أقول لأمريكا كما قال لها تشرشل في الحرب العالمية الثانية..

القدس المحتلة/سما/

عدّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن تصوّر" أن تحجب واشنطن الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، في ظلّ حربها المتواصلة على قطاع غزّة، والتي عن استشهاد وإصابة أكثر من 120 ألف شخص.

وقال نتنياهو في بيان مصوّر، تحدّث خلاله باللغة الإنجليزيّة، صدر عنه مساء اليوم: "عندما كان الوزير (وزير الخارجيّة الأميركيّ، أنتوني) بلينكن، هنا مؤخرًا في إسرائيل، أجرينا محادثة صريحة، وقلت إنني أقدّر كثيرًا الدعم الذي قدّمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب".

وأضاف نتنياهو: "لكنني قلت شيئًا آخر أيضًا. قلت إنه من لا يمكن تصوُّر أن تقوم الإدارة الأميركيّة، في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".



وذكر نتنياهو أنّ "إسرائيل، الحليف الأقرب لأميركا، تقاتل من أجل حياتها، وتقاتل ضدّ إيران، وضدّ أعدائنا المشتركين الآخرين".

وقال نتنياهو إن بلينكن أبلغه بأن الإدارة الأميركيّة، "تعمل ليل نهار"، لإزالة العوائق المتعلّقة بإرسال السلاح إلى إسرائيل، مضيفا: "آمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال، وينبغي أن يكون كذلك".

وأضاف: "قال تشرشل للولايات المتحدة، خلال الحرب العالمية الثانية: أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة. وأنا أقول: أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

وفي زقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن إسرائيل لن توقف حربها على غزة بعد انتهاء اجتياح رفح، وأن "إسرائيل ستستمر في خوض حملة عسكرية شديدة وفعّالة. والجيش استعد لمواصلة العمليات العسكرية بعد انتهاء القتال في رفح أيضا، وإسرائيل ستبقى في غزة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "وقف الحرب مسبقا يعني حسم مصير المخطوفين، أي الرجال وإعادة الجثث، ولذلك فإنه وقف الحرب بالكامل وسحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع ممكن فقط في إطار مفاوضات وبعد إنشاء أنظمة تسمح بالتأكد من تطبيق الاتفاق بالكامل".