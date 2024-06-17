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من المشتري؟.. "إسرائيل" باعت أسلحة للعالم بمبلغ 13 مليار دولار خلال الحرب

الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
من المشتري؟.. "إسرائيل" باعت أسلحة للعالم بمبلغ 13 مليار دولار خلال الحرب



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة "الدفاع الإسرائيلية" أن الصادرات الدفاعية سجلت رقما قياسيا للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم بيع أسلحة بمبلغ أكثر من 13 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023، فقد حدثت قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022.

وشملت 11% من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% الأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% الذخيرة والأسلحة، 5% المراقبة والإلكترونيات، 5% المركبات والرادار، 4% المعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% الطائرات بدون طيار (مقابل 25% عام 2022)، و4% تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و2% الأقمار الصناعية والفضائية، و1% المنصات والأنظمة البحرية.

وتم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ 48%، والدول الأوروبية 35%. وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أمريكا الشمالية، و4% مع دول أمريكا اللاتينية، و1% مع دول إفريقية.

وكان الانخفاض الأكثر حدة في المبيعات، على خلفية الحرب، للدول العربية الأعضاء في "اتفاقيات إبراهيم" (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان)، 3% فقط في عام 2023 مقابل 24% في عام 2022

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