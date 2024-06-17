  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"زعماء العالم خذلونا".. غريفيث يصف غزة بـ"الجحيم على الأرض"

الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"زعماء العالم خذلونا".. غريفيث يصف غزة بـ"الجحيم على الأرض"



قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن القصف على غزة بعد 7 أكتوبر حول القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض.

وأكد غريفيث أن "زعماء العالم خذلونا وبعضهم قدم دعما غير مشروط لحلفائه رغم الأدلة على انتهاكهم القانون الإنساني"، مشيرا إلى أن "الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة".

وشدد على أن "المدنيين والبنية التحتية بغزة تعرضوا لضرر مفرط، كما أن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قتلوا بأعداد غير معقولة"، مشيرا إلى أن "هناك تسييسا للمساعدات وسط انتشار الجوع والمرض، بينما توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يقفون على حافة المجاعة أمر شبه مستحيل".

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : الجيش يخطط للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب وتسليم مناطق في قطاع غزة لعناصر محلية..

وليد جنبلاط يشعر بـ”الخجل” بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي

الإعلام العبري : الأسرى الإسرائيليون نقلوا من رفح إلى مناطق أخرى

"أ ب": عائلات وسلالات تمثل أربعة اجيال تُمحى بأكملها من السجلات المدنية في غزة

الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سيحاول إقناع الجمهور بانه هزم حماس في غزة

غانتس يطالب نتنياهو بالتصعيد مع حزب الله بحلول الاول من سبتمبر أو إتمام الاتفاق مع لبنان

بعد حل نتنياهو مجلس الحرب: ما علاقة بن غفير وسموتريش بالقرارات المصيرية ؟

الأخبار الرئيسية

20240617165134reup-2024-06-17t164942z_234079642_rc23d8a70bhc_rtrmadp_3_israel-palestinians-knesset-protest.h-730x438

نائب سابق عن الليكود: "إسرائيل" مقسّمة إلى 7 دول وشعب واحد

667185784c59b75ed046ea2c

مخاوف في "إسرائيل" من تهريب الأسرى إلى مصر عبر الأنفاق

محلل إسرائيلي يرجّح حدوث “صدام عاجل” بين نتنياهو وقادة جيشه

3559ea43-9fe8-43c0-9a5b-ee253ff8e1d4

حزب الله يعرض مشاهد في غاية الأهمية لمواقع عسكرية ومنشآت حساسة في فلسطين المحتلة

اسرائيل لـ"حماس" : سنبقى في غزة حتى بعد انتهاء عملية رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية