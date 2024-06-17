مشاهد توثق لحظة اقتراب قارب الحوثيين المفخخ من السفينة "توتور" (فيديو)

صنعاء/سما/

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اقتراب قارب الحوثيين المفخخ من السفينة "توتور".

وأعلن الحوثيون يوم الأربعاء الماضي عن استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، والتي كانت ترفع علم اليونان.

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة".

ومنذ نوفمبر 2023 يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.