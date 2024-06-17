  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحفي إسرائيلي يعلق على عدم قيام حزب الله اللبناني بمهاجمة مواقع إسرائيلية خلال اليومين الماضيين

الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يعلق على عدم قيام حزب الله اللبناني بمهاجمة مواقع إسرائيلية خلال اليومين الماضيين



القدس المحتلة/سما/

قال الصحفي الإسرائيلي جاكي حوجي، للمستوطنين إنه آسف لإحباطهم بشأن انخفاض وتيرة عمليات "حزب الله" لأنها راجعة لعيد الأضحى، وليس لجولة المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين.

وكتب الصحفي الإسرائيلي في منشور له على منصة "إكس": "يؤسفني أن أكون مخيبا للآمال: انخفاض وتيرة عمليات حزب الله من لبنان راجع لعيد الأضحى وليس لرحلة الوسيط هوكشتاين".


وبينما تستمر التوترات في التصاعد بين إسرائيل ولبنان، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين زيارة إلى المنطقة.

ويجري هوكشتاين مباحثات طارئة في تل أبيب وبيروت تزامنا مع تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب في جنوب لبنان، وتصعيد حزب الله ضرباته شمال إسرائيل.

وكشف شخص مطلع على المناقشات، أن هوكشتاين شارك في محادثات غير مباشرة مع "حزب الله"، حيث قام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدور الوسيط.
ويقول المسؤولون المشاركون في جهود التفاوض والمحللون إن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في كمية ومدى القذائف التي أطلقها حزب الله وعمق الضربات الإسرائيلية على لبنان، مما يزيد من فرص حدوث خطأ في الحسابات يمكن أن يتحول إلى حرب واسعة النطاق.

وناقش المشاركون التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأعمال الذي سيكون مشروطا بوقف إطلاق النار في غزة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يوم الأحد، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : الجيش يخطط للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب وتسليم مناطق في قطاع غزة لعناصر محلية..

وليد جنبلاط يشعر بـ”الخجل” بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي

الإعلام العبري : الأسرى الإسرائيليون نقلوا من رفح إلى مناطق أخرى

"أ ب": عائلات وسلالات تمثل أربعة اجيال تُمحى بأكملها من السجلات المدنية في غزة

الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سيحاول إقناع الجمهور بانه هزم حماس في غزة

غانتس يطالب نتنياهو بالتصعيد مع حزب الله بحلول الاول من سبتمبر أو إتمام الاتفاق مع لبنان

بعد حل نتنياهو مجلس الحرب: ما علاقة بن غفير وسموتريش بالقرارات المصيرية ؟

الأخبار الرئيسية

20240617165134reup-2024-06-17t164942z_234079642_rc23d8a70bhc_rtrmadp_3_israel-palestinians-knesset-protest.h-730x438

نائب سابق عن الليكود: "إسرائيل" مقسّمة إلى 7 دول وشعب واحد

667185784c59b75ed046ea2c

مخاوف في "إسرائيل" من تهريب الأسرى إلى مصر عبر الأنفاق

محلل إسرائيلي يرجّح حدوث “صدام عاجل” بين نتنياهو وقادة جيشه

3559ea43-9fe8-43c0-9a5b-ee253ff8e1d4

حزب الله يعرض مشاهد في غاية الأهمية لمواقع عسكرية ومنشآت حساسة في فلسطين المحتلة

اسرائيل لـ"حماس" : سنبقى في غزة حتى بعد انتهاء عملية رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية