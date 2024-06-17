  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نائب رئيس بلدية القدس يدعو للتوقف عن جمع نفايات قنصلية فرنسا

الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس بلدية القدس يدعو للتوقف عن جمع نفايات قنصلية فرنسا



القدس المحتلة/سما/

قال نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ إنه طلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية احتجاجا على منع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة قرب باريس.

وصرح متحدث باسم البلدية لـ"فرانس برس" تعقيبا على هذا الإعلان "تقوم بلدية القدس بجمع النفايات في كل أنحاء المدينة بمهنية وتقدم أفضل الخدمات لكافة السكان".

وألمح مصدر بلدي إلى أن كينغ وهو يهودي متشدد، لا يتمتع بصلاحية لتطبيق هذا الطلب.

ونشر كينغ عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة موجهة إلى المسؤول عن الخدمات الصحية في المدينة طلب منه فيها أن "يأمر المكلفين بالصيانة التوقف فورا عن رفع النفايات من مبنى" القنصلية العامة الفرنسية.

في هذه الرسالة التي تلقت وزارة الخارجية نسخة منها، يؤكد كينغ أنه طلب هذا الإجراء "في ضوء الموقف الغادر والمعادي لإسرائيل لإيمانويل جان ميشال فريديريك ماكرون، رئيس فرنسا، الذي اتخذت حكومته قرارات الغرض منها الإضرار بالصناعة الإسرائيلية".

وعلى خلفية الاستياء الدولي من سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ألغت فرنسا في 31 مايو مشاركة مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في معرض يوروساتوري الدفاعي الذي افتتح الاثنين قرب باريس.

بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرنسا "بتبني سياسة معادية لإسرائيل" وبغض الطرف عن "الفظائع التي ارتكبتها حماس".

واعتبر مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية إن مضمون هذه التصريحات "غير صحيح" وأنها "في غير محلها".

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : الجيش يخطط للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب وتسليم مناطق في قطاع غزة لعناصر محلية..

وليد جنبلاط يشعر بـ”الخجل” بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي

الإعلام العبري : الأسرى الإسرائيليون نقلوا من رفح إلى مناطق أخرى

"أ ب": عائلات وسلالات تمثل أربعة اجيال تُمحى بأكملها من السجلات المدنية في غزة

الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سيحاول إقناع الجمهور بانه هزم حماس في غزة

غانتس يطالب نتنياهو بالتصعيد مع حزب الله بحلول الاول من سبتمبر أو إتمام الاتفاق مع لبنان

بعد حل نتنياهو مجلس الحرب: ما علاقة بن غفير وسموتريش بالقرارات المصيرية ؟

الأخبار الرئيسية

20240617165134reup-2024-06-17t164942z_234079642_rc23d8a70bhc_rtrmadp_3_israel-palestinians-knesset-protest.h-730x438

نائب سابق عن الليكود: "إسرائيل" مقسّمة إلى 7 دول وشعب واحد

667185784c59b75ed046ea2c

مخاوف في "إسرائيل" من تهريب الأسرى إلى مصر عبر الأنفاق

محلل إسرائيلي يرجّح حدوث “صدام عاجل” بين نتنياهو وقادة جيشه

3559ea43-9fe8-43c0-9a5b-ee253ff8e1d4

حزب الله يعرض مشاهد في غاية الأهمية لمواقع عسكرية ومنشآت حساسة في فلسطين المحتلة

اسرائيل لـ"حماس" : سنبقى في غزة حتى بعد انتهاء عملية رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية