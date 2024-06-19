ادارة المعابر : تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة

رام الله/سما/

اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأيام القادمة وذلك لتسهيل دخول واستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن.

وسيكون دوام المعبر كالتالي :

* الأربعاء 19/06/2024 : يعمل المعبر كالمعتاد ، و ينتهي العمل للمغادرة و الدخول للمسافرين الساعة 05:00 مساءً ، و يستمر الدخول للحجاج فقط حتى الساعة 09:30 مساءً .

* الخميس 20/06/2024 : يعمل المعبر كالمعتاد ، و ينتهي العمل للمغادرة الساعة 05:00 مساءً ، و الدخول للمسافرين الساعة 02:00 ظهراً ، و يستمر الدخول للحجاج فقط حتى الساعة 10:00مساءً .

* الجمعة 21/06/2024 : يكون المعبر مغلق بشكل كامل للمغادرة و الدخول للمسافرين ، و يعمل الدخول للحجاج فقط من الساعة 05:30 فجراً و حتى الساعة 05:00 مساءً .

* السبت 22/06/2024 : يكون المعبر مغلق بشكل كامل للمغادرة و الدخول للمسافرين ، و يعمل الدخول للحجاج فقط من الساعة 08:00 صباحاً و حتى الساعة 05:00 مساءً .