اسرائيل لـ"حماس" : سنبقى في غزة حتى بعد انتهاء عملية رفح

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي، إن الجيش سيبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح.

واضاف "إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح فهي مخطئة".

و أشار إلى أن "إسرائيل ستواصل القيام بعملية عسكرية قوية وفعالة". والجيش يستعد لمواصلة العمليات حتى بعد انتهاء القتال في رفح، وستبقى إسرائيل في غزة.

وتابع قائلا: الوقف الكامل للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع غير ممكن إلا في إطار المفاوضات". وبعد وضع الآليات التي ستمكن من ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.

وفيما يتعلق بالعرض الإسرائيلي الأخير لحركة حماس، الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن بداية الشهر الجاري، قال المسؤول إنه "لن تكون هناك مفاوضات حول مقترح آخر غير ورقة بايدن التي قبلها مجلس الأمن الدولي، لكن رد حماس بمثابة الرفض التام للورقة”.

وأضاف أنه "حتى بعد انتهاء الجيش الإسرائيلي من العملية في رفح، سيبقى الجيش في القطاع بكامل قوته وعلى نطاق واسع لمواصلة النشاط العسكري المكثف. ولدى الجيش الإسرائيلي خطط هامة سيتم الكشف عنها لاحقا".