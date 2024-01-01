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وليد جنبلاط يشعر بـ”الخجل” بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي

الثلاثاء 18 يونيو 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وليد جنبلاط يشعر بـ”الخجل” بسبب صورة في جنازة جندي إسرائيلي



بيروت /سما/

أدان الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، يوم الاثنين، رفع صورة كمال جنبلاط وسلطان باشا الأطرش خلف جثمان جندي إسرائيلي من الطائفة الدرزية.
وعلق وليد جنبلاط على ظهور صورة كمال جنبلاط وسلطان الأطرش أثناء جنازة جندي إسرائيلي في غزة.
وأوضح وليد جنبلاط في منشور له عبر منصة “إكس” حول مراسم دفن أحد القتلى الضباط من الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا، قائلا: “أشعر بالخجل الشديد من هذه الصورة لدرجة أن الدروز من فلسطين يرفعون صور السلطان الأطرش وكمال جنبلاط خلف العلم الإسرائيلي الذي يغطي نعش جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي”.
وأضاف: ” إنها أكبر إهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط بأن ترفع صورهما وراء نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي.. أيا كانت الظروف نحن عرب في فلسطين ولبنان وسوريا وسنبقى فوق نظرية الأقليات التي تروج لها الصهيونية وأدواتها المتعددة “.

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