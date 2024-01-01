غانتس يطالب نتنياهو بالتصعيد مع حزب الله بحلول الاول من سبتمبر أو إتمام الاتفاق مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

وجه بيني غانتس العضو السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، رسالة قوية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من المستوطنات الشمالية.

وقال بيني غانتس، مساء الاثنين،: على إسرائيل أن تقرر، الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاما آخر.

وتابع العضو السابق في الحكومة الإسرائيلية:"يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر إما باتفاق أو بالتصعيد".

وفي وقت سابق، ذكر الوزير الإسرائيلي المستقيل بيني غانتس، امس الأحد، أن أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع.



وأضاف غانتس أنه "حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد".