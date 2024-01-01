  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يطالب نتنياهو بالتصعيد مع حزب الله بحلول الاول من سبتمبر أو إتمام الاتفاق مع لبنان

الثلاثاء 18 يونيو 2024 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يطالب نتنياهو بالتصعيد مع حزب الله بحلول الاول من سبتمبر أو إتمام الاتفاق مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

وجه بيني غانتس العضو السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، رسالة قوية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من المستوطنات الشمالية.

وقال بيني غانتس، مساء الاثنين،: على إسرائيل أن تقرر، الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاما آخر.

وتابع العضو السابق في الحكومة الإسرائيلية:"يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر إما باتفاق أو بالتصعيد".

وفي وقت سابق، ذكر الوزير الإسرائيلي المستقيل بيني غانتس، امس الأحد، أن أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع.


وأضاف غانتس أنه "حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12: الحرب في غزة ستنتهي باتفاق وليس بالتزام مسبق من حماس..

جيش الاحتلال : إعلان الهدنة بمنطقة معبر كرم أبو سالم جاء بتعليمات سياسية

الإعلام العبري : الأسرى الإسرائيليون نقلوا من رفح إلى مناطق أخرى

نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية بشكل مفاجئ ومتظاهرون معارضون للحكومة يغلقون شوارع رئيسية بوسط إسرائيل

الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سيحاول إقناع الجمهور بانه هزم حماس في غزة

لمواجهة غزة ..جيش الاحتلال الاسرائيلي يعمل على انشاء فرقة قتالية جديدة

إسرائيل.. عرفت كيف تدخل ولا تعرف كيف تخرج ..نبيل عمرو

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية:حكومة نتنياهو تخطط لفرض إجراءات عقابية جذرية ضد السلطة الفلسطينية

الإعلام العبري : الأسرى الإسرائيليون نقلوا من رفح إلى مناطق أخرى

"أ ب": عائلات وسلالات تمثل أربعة اجيال تُمحى بأكملها من السجلات المدنية في غزة

القناة 12: الحرب في غزة ستنتهي باتفاق وليس بالتزام مسبق من حماس..

الإعلام العبري: نصر الله يحكم شمال إسرائيل ويُحدِّد ارتفاع اللهب.. الحلّ “السلميّ” يمُرّ عبر طريق غزّة.

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية