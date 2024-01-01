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نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي هوكشتاين لبحث التصعيد مع حزب الله

الإثنين 17 يونيو 2024 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي هوكشتاين لبحث التصعيد مع حزب الله



القدس المحتلة/سما/


اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع عاموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص؛ لبحث الوضع في شمال إسرائيل، ومحاولة منع التصعيد مع حزب الله على طول الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان.


وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية - إن الاجتماع الذي عقد في مدينة القدس المحتلة، حضره وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانجبي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والمستشار السياسي عوفير فليك، والقائمة بأعمال السفير لأمريكي لدى إسرائيل ستيفاني هاليت.

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