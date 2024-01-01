الإعلام العبري : الأسرى الإسرائيليون نقلوا من رفح إلى مناطق أخرى

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلين الاثنين، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد أن الأسرى الذين تم تحريرهم مؤخرا قد تم نقلهم من رفح إلى مناطق أخرى في قطاع غزة عند بدء المناورة.

وأوضحت الهيئة أنه لا توجد أي إشارة استخباراتية محددة تؤكد ذلك.

وأضافت أن المعلومات التي جمعها الجيش الإسرائيلي من أماكن احتجاز الأسرى، يمكن أن تفيد الجيش وتساعد في عودة المختطفين.

وبخصوص العلاقة مع مصر تشير هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن هناك تعاون بين الجانبين وأن التنسيق يتم على مستوى جيد.

وفي 8 يونيو الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير 4 أسرى أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية "نوعية" شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

وقال الجيش إنه تم إنقاذ الأسرى من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات اليمام من موقعين منفصلين في قلب النصيرات.

وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قد كشفوا أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية في عملية إنقاد الأسرى الإسرائيليين الأربعة في النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال مسؤول أمريكي، إن فريقا من مسؤولي استعادة الأسرى الأمريكيين المتمركزين في إسرائيل ساعد الجيش الإسرائيلي في جهود إنقاذ الأسرى الأربعة من خلال توفير المعلومات الاستخبارية وغيرها من الدعم اللوجستي. وفق موقع "نيويورك تايمز".