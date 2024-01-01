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طقس فلسطين: اجواء حارة

الإثنين 17 يونيو 2024 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء حارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حار الى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ودافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس المقبل، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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