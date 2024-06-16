5 شهداء وإصابات حرجة في غارات اسرائيلية على غزة

غزة/سما/

استشهد 5 مواطنين، فجر اليوم الاثنين، جراء غارات اسرائيلية استهدفت مدينة غزة وشمالها.

وأفادت مصادر صحية بالقطاع باستشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة وبإصابة آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما أفادت بارتقاء شهيدان و13 مصابا جراء غارات إسرائيلية على منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وفي أول أيام عيد الأضحى، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ ساعات الصباح، لم تتوقف مدفعية الاحتلال عن قصف أحياء مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى تدمير المنازل وأضرار في الطرقات والبنى التحتية.

وأطلق جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة تجاه مركبات إسعاف أثناء محاولتها انتشال جثامين شهداء في حي تل السلطان غربي رفح استشهدوا في وقت سابق، وفق شهود عيان.

وأوضح الشهود، أنه لم تسجل أي إصابات بين الطواقم الطبية داخل مركبات الإسعاف، بينما تضررت أجزاء من سيارة وتحطم زجاجها.

وأفادوا بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها باتجاه منازل المواطنين في الحيين السعودي وتل السلطان برفح.

وزاد الشهود، بأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المدينة، جراء استهدافات قوات الاحتلال ونسف منازل مواطنين في المناطق التي تتوغل فيها.

قصف المدنيين

غربي رفح، استشهد مواطن جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال أثناء سيره في أحد الشوارع، في حين أصيب عشرات آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف منزل بحي تل السلطان الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثماني مواطنين اثنين، استشهدا في منطقة بئر كندا في حي تل السلطان، بعد قصف الاحتلال للمنطقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد الدفاع المدني في غزة في بيان بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح بعد قصف إسرائيلي للمنطقة.

واستهدفت غارة جوية للاحتلال أرضا زراعية في منطقة حي السلام جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع دون اتضاح سقوط قتلى أو جرحى.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح، ونسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في الحي السعودي غربي رفح.

أطفال بمرمى النيران

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد 9 مواطنين بينهم 6 أطفال وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة للأناضول، إن طواقمه "انتشلت 9 شهداء، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، من مخيم البريج وسط القطاع".

وفي مدينة غزة غزة، أصيب 3 مواطنين، في قصف للاحتلال استهدف مناطق مختلفة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة؛ ما أصاب منازل مواطنين بقذائف واشتعال النيران فيها.

وقال شهود عيان إن 3 مواطنين أُصيبوا بقصف شنته طائرات مسيّرة للاحتلال على مناطق مختلفة بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

استهداف نازحين

وشمالي قطاع غزة، استشهد شخص وأصيب آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال سطح مدرسة غازي الشوا، التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون، حسب مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان لمراسل الأناضول.

وأفادوا بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها باتجاه منازل المواطنين في الحيين السعودي وتل السلطان برفح.

وزاد الشهود، بأن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المدينة، جراء استهدافات قوات الاحتلال ونسف منازل مواطنين في المناطق التي تتوغل فيها.

قصف المدنيين

غربي رفح، استشهد مواطن جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال أثناء سيره في أحد الشوارع، في حين أصيب عشرات آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف منزل بحي تل السلطان الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثماني مواطنين اثنين، استشهدا في منطقة بئر كندا في حي تل السلطان، بعد قصف الاحتلال للمنطقة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد الدفاع المدني في غزة في بيان بأن طواقمه انتشلت شهيدين من منطقة بئر كندا في حي تل السلطان غربي رفح بعد قصف إسرائيلي للمنطقة.

واستهدفت غارة جوية للاحتلال أرضا زراعية في منطقة حي السلام جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع دون اتضاح سقوط قتلى أو جرحى.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا بمحيط المستشفى الميداني الإماراتي وسط رفح، ونسف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في الحي السعودي غربي رفح.

أطفال بمرمى النيران

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد 9 مواطنين بينهم 6 أطفال وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال لمنزل في المخيم.

وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة للأناضول، إن طواقمه "انتشلت 9 شهداء، بينهم 6 أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، من مخيم البريج وسط القطاع".

وفي مدينة غزة، أصيب 3 مواطنين، في قصف للاحتلال استهدف مناطق مختلفة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة؛ ما أصاب منازل مواطنين بقذائف واشتعال النيران فيها.

وقال شهود عيان إن 3 مواطنين أُصيبوا بقصف شنته طائرات مسيّرة للاحتلال على مناطق مختلفة بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

استهداف نازحين

وشمالي قطاع غزة، استشهد شخص وأصيب آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال سطح مدرسة غازي الشوا، التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون، حسب مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان.