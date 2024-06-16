الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين ومدمرة أميركية

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أنها استهدفت سفينتين ومدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب، في أحدث عملياتها لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في كلمة متلفزة مساء الأحد إنه تم استهداف مدمرة أميركية بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر.

أما العملية الثانية، فاستهدفت السفينة "كابتن باريس" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، و"ذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وفقا للناطق العسكري.

وأضاف أن سلاح الجو المسيّر نفذ عملية ثالثة استهدفت السفينة "هابي كوندور" في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة "بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد الناطق العسكري أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح الأحد أن سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية أبلغت عن وقوع انفجارين بالقرب منها.

وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير ويواصلان الرحلة، دون أن تحدد هوية السفينة.

ودعمًا للمقاومة الفلسطينية، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وكذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعلنت الجماعة استهداف أكثر من 140 سفينة منذ بدء عملياتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونقل موقع أكسيوس عن تقرير للاستخبارات الأميركية، السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها أخفقوا في وقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن، مشيرا إلى انخفاض معدل شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90% منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.