الاحتلال يتحدث عن فرصة لنجاح المفاوضات لكن بهذه الشروط...

القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مسؤول كبير قوله، "إن وقف الحرب على غزة لن يتم إلا باتفاق، وليس بالتزامات مسبقة".

وأضاف المسؤول، "أنه لن يكون هناك انسحاب من غزة وإنهاء للحرب قبل عودة جميع المحتجزين"، مبينا أن "هناك احتمالا بنجاح الوسطاء في إحياء المفاوضات، لكن طريق الصفقة لا يزال طويلا".

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية؛ إن رد المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع أسس خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

واتهم هنية الاحتلال بالخداع للحصول على الأسرى واستئناف حرب الإبادة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس جدية حركته وبقية "فصائل المقاومة" لإبرام اتفاق مع الاحتلال يتضمن 4 بنود، هي وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، والإعمار، وتبادل للأسرى.

وفي كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قال هنية؛ إن "عيد الأضحى المبارك، وهو عيد التضحية والفداء، يأتي علينا هذا العام ونحن في خضم هذه الملحمة التاريخية، التي ندافع فيها عن أرضنا وهويتنا وقدسنا ومقدساتنا، ونقدم هذه التضحيات الجسام من الشهداء والجرحى والمقدرات والممتلكات في كل أنحاء أرضنا المحتلة، وخاصة في قطاع غزة".

وتابع: "ها هو شعبنا يعيش الحصار الخانق، ويعيش أقسى ألوان المعاناة من نزوح إلى نزوح، ومن قصف إلى قصف، ومن خيمة إلى خيمة، ومن فقد إلى فقد، في رحلة معاناة لم يعرف التاريخ لها مثيلا".

وعن باقي الأراضي المحتلة، قال هنية: "ها هي ضفتنا المحتلة وقدسنا المباركة تتعرض لأبشع هجمة إرهاب وقتل وترويع واعتقالات، وانتهاك للمقدسات من العصابات الصهيونية؛ بهدف تركيع شعبنا وكسر إرادته، ولكن هيهات، فلن يروا من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة، ومزيدا من التجذر والانتماء".

وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض الأمريكي، أن الوسيطين المصري والقطري، يعتزمان سؤال حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في اقتراح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.

وجاءت التصريحات على لسان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، على هامش قمة السلام بشأن أوكرانيا.

وقال سوليفان؛ إنه تحدث بشكل مقتضب مع أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار، وهو رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإنهما سيتحدثان مرة أخرى بشأن غزة يوم الأحد، في أثناء وجودهما في سويسرا لحضور مؤتمر أوكرانيا.

ورحبت "حماس" باقتراح وقف إطلاق النار، لكنها تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن إنهاء الحرب، وهو مطلب لا تزال "إسرائيل" ترفضه. ووصفت "إسرائيل" رد "حماس" على اقتراح السلام الأمريكي الجديد بأنه رفض تام.

وأوضح سوليفان أن مسؤولين أمريكيين تفحصوا رد "حماس".