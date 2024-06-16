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هغاري: “حزب الله” أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر

الإثنين 17 يونيو 2024 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هغاري: “حزب الله” أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم جيش الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأحد، إن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية بثته قناة “12” العبرية الخاصة إن “حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ قذيفة مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة منذ أحداث السابع من أكتوبر”.


وأوضح هاغاري: “سنعمل على عودة الإسرائيليين إلى الشمال.. هذا أمر غير قابل للتفاوض”.


وقال إن “حزب الله في لبنان يصعد هجماته ضد إسرائيل”.


وتابع: “هجمات حزب الله المتزايدة تقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا.. وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة”.

وفي وقت سابق الأحد، شن الجيش الإسرائيلي، في أول أيام عيد الأضحى، قصفا جويا ومدفعيا على بلدات حدودية في جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لـ12 ساعة.


 

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