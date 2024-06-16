إعلام عبري يقدم رواية جديدة عن مقتل 8 جنود إسرائيليين حرقا في "مدرعة النمر"

القدس المحتلة/سما/

ذكر الإعلام الاسرائيلي أن مدرعة النمر التي قتل بداخلها 8 جنود أصيبت بقذيفة آر بي جي وليس بعبوة ناسفة زرعت بالأرض كما كان يعتقد.

وقال الصحفي الإسرائيلي ايتاي بلوميتال إن "ناقلة الجند التي قتل فيها الجنود الثمانية من وحدة الهندسة 601 أصيبت نتيجة صاروخ مضاد للدروع صباح يوم أمس".

وأضاف: "تم العثور على جثة فلسطيني وإلى جانبها قاذف RPG في المكان. منظومة "معطف الريح" المثبّتة على الناقلة لم تعمل كما يجب".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم السبت على مصرع 8 جنود في كمين بقطاع غزة.

وقال رئيس الوزارء الإسرائيلي إن القلب يتقطع إلى شظايا أمام هذا الفقدان الكبير.

هذا وأعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين آخرين في معارك جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 13 قتيلا خلال اليومين الماضيين.