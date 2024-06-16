  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصدر مصري رفيع المستوى يعلن تكثيف القاهرة اتصالاتها لتطبيق هدنة غزة وفقا لمقترح بايدن

الإثنين 17 يونيو 2024 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري رفيع المستوى يعلن تكثيف القاهرة اتصالاتها لتطبيق هدنة غزة وفقا لمقترح بايدن



القاهرة/سما/

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن القاهرة مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة ضمن المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت مصر وقطر يوم الثلاثاء الماضي تسلّمهما ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد الجانبان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.


وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37337 قتيلا، و85299 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

الأكثر قراءة اليوم

"ساعر وبراك" يرفعون البطاقة الحمراء: إيران بصدد “محرقةٍ” جديدةٍ خلال نصف عامٍ لتدمير الكيان بـ “وحدة الساحات”..

من هو الضابط الدرزي الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله في كمين رفح؟ (صور)

قناة عبرية: نتنياهو هاجم الجيش الإسرائيلي

الإعلام العبري : حرب غزة الأكثر فشلا بتاريخنا وقد نستيقظ على انفجار نووي

من وسط الظلام وقلب المعارك.. مشاهد مؤثرة لتكبيرات العيد في غزة (شاهد)

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفي وقف إطلاق النار جنوب غزة

بايدن: إدارتي ملتزمة بإنهاء حرب غزة وتحقيق حل الدولتين …

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-16_23-42-31

خلال يومين.. ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13

بايدن: إدارتي ملتزمة بإنهاء حرب غزة وتحقيق حل الدولتين …

"ساعر وبراك" يرفعون البطاقة الحمراء: إيران بصدد “محرقةٍ” جديدةٍ خلال نصف عامٍ لتدمير الكيان بـ “وحدة الساحات”..

الإعلام العبري : حرب غزة الأكثر فشلا بتاريخنا وقد نستيقظ على انفجار نووي

قناة عبرية: نتنياهو هاجم الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية