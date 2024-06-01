خلال يومين.. ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين اخرين في معارك جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 13 قتيلا خلال اليومين الماضيين.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي وصورتي الجنديين القتيلين وهما: الرقيب شالوم مناحيم (شالوم مناحيم)، 21 عاماً، من بيت إيل، مقاتل في كتيبة الهندسة 601 تصميم المسار الحديدي (401)، قتل أمس (السبت) في معركة جنوب قطاع غزة، والثاني هو لرقيب تسور أبراهام 22 سنة من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في دورية ناحال (934)، لواء ناحال، وقتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، مقتل 3 جنود إضافيين، قُتل اثنان منهم في معارك اندلعت شمالي غزة في الأمس، كما نشر أسماء إضافية لجنود قُتلوا في رفح، فيما أفادت إذاعة الجيش بأن 12 جنديا قُتلوا في الأمس، 8 منهم قُتلوا في رفح، فيما قُتل اثنان في شمال القطاع، بينما قُتل آخر، متأثرا بجراح كان قد أُصيب بها، بالإضافة إلى الجندي القتيل الأخير.

ومع إعلان اليوم، ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 653 قتيلا، بعدما كان الجيش االإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس السبت، مقتل 8 جنود من جرّاء استهداف وتفجير ناقلة جند في مدينة رفح.

ووصلت حصيلة الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 37,296 شهيدا و85,197 جريحا.