مجزرة البريج..استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال واصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة

غزة / سما /

استشهد 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال وأصيب آخرون، الأحد، في أول أيام عيد الأضحى، جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي فلسطيني: “وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط) 9 شهداء، بينهم 6 أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم البريج”.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان مراسل الأناضول، أن الطواقم الطبية انتشلت عددًا من الشهداء والمصابين (دون تحديد عددهم)، بينهم رضيعة، جراء قصف طائرة إسرائيلية لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن القصف أدى إلى دمار المنزل وتسبب في أضرار طالت المنازل المجاورة.

كما أشاروا إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني يعملون على البحث عن المزيد من الضحايا والمصابين جراء الهجوم الإسرائيلي.

ويحل العيد هذا العام فيما تواصل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن حرب على قطاع غزة؛ خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وأدخلت تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.