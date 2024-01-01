أول قصف إسرائيلي على لبنان في عيد الأضحى

بيروت/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد أول أيام عيد الأضحى، قصفا جويا ومدفعيا على بلدات حدودية جنوب لبنان، بعد هدوء حذر خيم على هذه الجبهة لمدة 12 ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي “نفذ بعد ظهر اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل (جنوب) بصاروخين جو- أرض”.

فيما قالت مصادر محلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي حلتا وكفر شوبا، بعد 12 ساعة من الهدوء الحذر.

على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: “هاجمت الطائرات المقاتلة قبل قليل مبنى عسكريا لحزب الله في منطقة يارون”.

وأضاف: “كما نفذت القوات قصفا بالمدفعية لإزالة تهديد في منطقة العمرة في جنوب لبنان”.

وحسب بيان جيش الاحتلال، اعترضت دفاعاته الجوية “هدفا جويا مشبوهًا فوق جنوب لبنان”.

وعادة ما تشير إسرائيل إلى الطائرة المسيّرة بعبارة “هدف جوي مشبوه”.

وتابع الاحتلال أن قواته “قصفت مساء أمس (السبت) مبنى عسكريًا لحزب الله في (بلدة) كفر كلا وبنى تحتية في (بلدة) مروحين”.

فيما أفادت القناة (12) الإسرائيلية (خاصة) بـ”اعترض طائرة مسيرة في نهاريا (شمال)، دون تفعيل صفارات الإنذار”.

وزادت بأن “الجيش (الإسرائيلي) رد بقصف أهداف بجنوب لبنان”.

وفي الأسبوع الأخير، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين لبنان وإسرائيل تصعيدا ملحوظا في المواجهات؛ ما أثار مخاوف من تحولها إلى حرب أوسع بين الجانبين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.