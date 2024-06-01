  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

من هو الضابط الدرزي الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله في كمين رفح؟ (صور)

الأحد 16 يونيو 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الضابط الدرزي الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله في كمين رفح؟ (صور)



القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال معلومات عن أحد ضباطه العرب، ويدعى النقيب وسيم محمود، الذي قُتل في رفح مع 7 جنود إسرائيليين آخرين، بعد تفجير المدرعة التي كانت تقلهم.

وقال الجيش في بيان، إن الضابط العربي الدرزي، وسيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، وولد في قرية “بيت جن” الدرزية.

وتابع البيان أن وسيم قبل مقتله كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية.

من جهته، قال عم الضابط القتيل، إن ابن أخيه عاد للقتال في قطاع غزة بعد إصابته في بداية الحرب مع حركة حماس، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وتابع أن وسيم أصيب في بداية الحرب بشظية اخترقت ذراعه، وكان من المفترض أن يخضع لجراحة، لكنه أجّلها حتى نهاية الحرب.

 

 

 

 

الأكثر قراءة اليوم

عملية رفح تفجر الخلافات في الجيش الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: حدث صعب ثاني في غزة

تفاصيل مقتل 8 جنود إسرائيليين في كمين برفح (فيديو)

"سبت أسود على إسرائيل".. القسام تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة

البيت الأبيض: قطر ومصر تعتزمان التواصل مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة

يوم صعب وألم رهيب.. مسؤولون إسرائيليون يعلقون على عملية رفح

أبو عبيدة بعد كمين رفح : لدينا المزيد..

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: نتنياهو هاجم الجيش الإسرائيلي

ضابط إسرائيلي : نحن أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد

جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفي وقف إطلاق النار جنوب غزة

واشنطن بوست: بايدن أمام خيارين بعد رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار

عملية رفح تفجر الخلافات في الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية