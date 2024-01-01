هنية: ردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع خطاب بايدن ونصرنا يقترب ..

الدوحة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "ردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن".

وقال: "أبدت حماس وكل فصائل المقاومة جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل لاتفاق يحقن دماء شعبنا ويوقف العدوان، وردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن، والاحتلال يواصل محاولاته التحايل والخداع بهدف الحصول على الأسرى واستئناف حرب الإبادة".

وقال هنية "عيد آخر يمر على فلسطين وغزة تكافح ضد الغزاة المحتلين على كل الجبهات نحن في خضم ملحمة تاريخية ندافع فيها عن أرضنا وهويتنا وقدسنا".

وأكد هنية في كلمة اليوم الأحد: "شعبنا يعيش الحصار الخانق وأقصى أنواع المعاناة من نزوح إلى نزوح ومن قصف إلى قصف، وغزة تكافح عن كل العالم والعيد هذا العام يأتي في ظل التضحيات الجسام، شعبنا يعيش في رحلة معاناة لم يعرف التاريخ لها مثيلا، هذا اليوم مبارك بحشود المصلين على أنقاض المساجد في غزة وفي المسجد الأقصى رغم القمع والحواجز".

وأضاف: "رسالتي الأولى موجهة إلى شعب غزة الذي يواجه العدوان ويخوض المعركة بثبات، نحن على يقين بالنصر والتحرير والتمكين وإن الاحتلال الذي يرتكب الإبادة الجماعية فشل في تحقيق أهدافه".

وشدد: "لن يرى الاحتلال من شعبنا إلا الصمود والثبات والمقاومة ومزيدا من التجذر والانتماء".

وأردف: أهلي في القطاع قدموا ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس ويتحملون صنوف الألم بثبات وصبر، ونحن على يقين بوعد الله لنا بالنصر والتحرير والتمكين".

وتابع: "الاحتلال الذي يرتكب إبادة جماعية وحشية فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها".

وقال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": "كان طوفان الأقصى معركة تاريخية فيها من الدلائل والنتائج ما لا يمكن الإحاطة به ونرى العجز لدى قادة العدو، رغم كل محاولات العدو تدمير قدرات المقاومة فإن العمليات البطولية لا تزال تتواصل بشجاعة خاصة في رفح أمس".

وتابع: "نقول لكتائب المقاومة الإسلامية في العراق إنكم تؤكدون أن عدونا واحد وأن أمتنا واحدة".

وأشاد هنية بـ"الموقف المعلن لكل الجهات المساندة والمتحالفة مع فلسطين".

وأضاف: "لقد أمعن الاحتلال في حرب الإبادة التي يقودها ضد شعبنا في غزة والضفة والقدس".

وتابع: "الاحتلال يواصل القصف والقتل والتدمير لا سيما في غزة الصابرة، وشعبنا في غزة يواجه المجاعة مثلما يواجه قنابل الاحتلال".

ونوه "على الأمة أن تقوم بدورها في هذه المعركة الخالدة، آن لأمتنا أن تطور دعمها وتصعد سقف مواجهتها مع الاحتلال".

وأردف: "على الجميع التحرك لإجبار الاحتلال على فتح كل المعابر وإدخال كل احتياجات شعبنا بشكل فوري وعاجل، وعلى الجميع التحرك لإجبار العدو على فتح معبر رفح".

وأكد هنية: "نحن على موعد مع الحرية لأسرانا قريبا بإذن الله".