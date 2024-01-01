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ضابط إسرائيلي : نحن أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد

الأحد 16 يونيو 2024 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي : نحن أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد



القدس المحتلة/سما/

انتقد اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي إسحاق بريك سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إن الحرب على غزة فقدت غايتها ومستمرة فقط من أجل مصلحته وحذر من أي قرار بمهاجمة "حزب الله"

وقال إسحاق بريك بحسب موقع عبري، "الحرب في غزة فقدت غايتها وهي مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو.. قلصنا قدرة الجيش في 20 عاما حتى بات لا يمكنه الانتصار على حماس".

وأضاف أن "ما يجري في رفح عار فنحن لا نقاتل حماس بشكل فعلي بل هم يفخخون الطرقات ونحن نقتل".

وحذر من هزيمة استراتيجية قائلا: "إننا أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد".

كما حذر بريك من "أي قرار من نتنياهو لمهاجمة حزب الله لأنه سيجلب محرقة على الدولة".

وأضاف: "لا نستطيع إيقاف صواريخ حزب الله ومسيراته، ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما لا يتم إطلاق عشرات بل آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار علينا كل يوم؟.. أولئك الذين يتجولون في المستوطنات الشمالية يندهشون مما يرون".

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