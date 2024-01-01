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غزة : شهداء وجرحى في اول ايام العيد..

الأحد 16 يونيو 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : شهداء وجرحى في اول ايام العيد..



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٥٤ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٣٠ شهيداو ٩٥ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٧٢٩٦ شهيدا و ٨٥١٩٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأعلن جيش الاحتلال عن وقف الغارات جنوب القطاع لاحد عشر ساعة لادخال المساعدات في اول ايام عيد الاضحى المبارك.
جنوب القطاع
وواصلت الزوارق الحربية قصفها لمنازل المواطنين على ساحل بحر رفح .
واحرق جنود الاحتلال عدة منازل في دوار العودة وسط رفح فيما قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي تل السلطان غرب رفح.
وانتشل مسعفون ١١ جثمانا لمواطنين ارتقوا في مختلف مناطق المدينة.
ودمر جيش الاحتلال منزلا في حي الفخاري شرق خان يونس دون اصابات.
غزة والشمال
وواصل جيش الاحتلال إطلاق النار على جنوب مدينة غزة وقد قتل جيش الاحتلال مواطنا شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وشهدت منطقة الشيخ عجلين غرب غزة إطلاق نار مستمر.
واستهدف الاحتلال منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وسط القطاع
وواصلت قوات الاحتلال نسف المنازل في قرية المغراقة شمال مخيم النصيرات والذي تعرض للقصف المدفعي ايضا

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