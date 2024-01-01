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40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

الأحد 16 يونيو 2024 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 40 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 آلاف مصلّ، أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودقّقت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.

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