آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الاضحى في الحرم الإبراهيمي

الخليل/سما/

أمّ آلاف المواطنين فجر اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غير آبهين بمضايقات وانتهاكات الاحتلال بحق المصلين، في مشهدٍ يعكس انتماءهم وارتباطهم العميق بقدسية المكان وتمسكهم بهويتهم وإصرارهم على الحفاظ على مقدساتهم وإرثهم الديني والتاريخي، حيث ارتفعت الأكف والقلوب بالدعاء، تلهج بالأمل والرجاء لنصرة غزة وتخفيف معاناة أهلها.

وأبرق رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، تهانيه للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العيد، مشيداً بحالة التضامن والتلاحم التي يجسدها أبناء الوطن الواحد، آملاً أن يحل السلام وأن ينعم قطاع غزة بالأمن والأمان، متضرعاً إلى الله عزّ وجل أن يُزيح هذه الغُمة وأن يتوقف شلال الدم النازف، مشدداً على ضرورة اقتصار مظاهر العيد هذا العام على الشعائر الدينية من صلاة عيد وصلة الأرحام، تضامناً مع أهلنا في غزة الذين يتجرعون كل أنواع الألم والقهر والمعاناة.

وكان قد نفذّ أبو سنينة وعضو المجلس البلدي يحيى النتشة في ساعات الصباح الأولى، جولة تفقدية لصنّاع الجمال وموظفي مجلس الخدمات المشترك، مقدماً لهم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مثمناً جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب وإصرارهم على تقديم أفضل الخدمات لتعكس صورة حضارية للخليل وتحسين جودة الحياة فيها.