جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفي وقف إطلاق النار جنوب غزة

القدس المحتلة/سما/

نفى جيش الاحتلال الاسرائيلي وجود أيّ قرار بوقف اطلاق النار في جنوب قطاع غزة.

واكد جيش الاحتلال بحسب موقع "يديعوت" العبري "أن القتال مستمر في رفح، كما أنه لا يوجد أي تغيير في إدخال البضائع إلى قطاع غزة، وسيتم فتح المحور الذي ينقل البضائع بالتنسيق مع المنظمات الدولية لنقل المساعدات الإنسانية فقط".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ان وزير الجيش يوآف غالانت لم يعلم مسبقا عن الهدنة التكتيكية في المحور الإنساني برفح.

واعلن في وقت سابق عن بيان لجيش الاحتلال أنه سيلتزم بـ"هدنة تكتيكية" يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 254 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى.