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الناطق باسم "جيش" الاحتلال: لا نستطيع إعادة كل أسرانا بعمليات عسكرية

السبت 15 يونيو 2024 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناطق باسم "جيش" الاحتلال: لا نستطيع إعادة كل أسرانا بعمليات عسكرية



القدس المحتلة/سما/

أكّد الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم السبت، أنّه لن يكون بمقدور "الجيش" استعادة كل الأسرى في قطاع غزّة، من خلال العمليات العسكرية، وفق ما نقلت "القناة ـ12" الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: علينا أن نقول بصراحة – لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين عبر العمليات العسكرية، ونحن نعمل على تهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين في أسرع وقت ممكن.

وقال محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئل، في وقتٍ سابق، إنّ "إسرائيل ليست قريبة من النصر المطلق"، مُضيفاً أنّ إعادة عدد كبير من الأسرى الموجودين في قطاع غزة، "ستتم فقط ضمن صفقة تتطلب تنازلات كبيرة".

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، واللواء في الاحتياط الإسرائيلي يسرائيل زيف، تأكيده أنّ "الصفقة وحدها هي التي يمكنها إعادة الأسرى الإسرائيليين".

وقال زيف إنّ الصفقة يجب أن تكون جزءاً من صفقة شاملة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أنّ الصفقة "تصبّ في صالحنا أكثر لأننا نواجه تهديداً وجودياً في الشمال".

وتأتي كل تلك التصريحات في وقتٍ تشهد فيه الأراضي المحتلة تظاهراتٍ ضخمة، للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى من قبضة المقاومة.

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