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هيئة بريطانية: اندلاع حريق على متن سفينة تجارية شرقي عدن جراء إصابتها بصواريخ

السبت 15 يونيو 2024 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة بريطانية: اندلاع حريق على متن سفينة تجارية شرقي عدن جراء إصابتها بصواريخ



لندن/سما/

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تجارية أصيبت بصواريخ قبالة السواحل اليمنية شرقي عدن، مما أسفر عن اشتعال حريق على متنها، وهي تغرق حاليا.

وذكرت الهيئة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن السفينة أصيبت بثلاثة صواريخ قرب السواحل اليمنية، يوم الجمعة، مما أسفر عن إلحاق أضرار بها.

وفي وقت لاحق أفادت الهيئة بأنه تم إجلاء طاقم السفينة، وهي موجودة في المياه شمال شرقي جيبوتي، وبدون قيادة.

وأبلغ صاحب السفينة بأن هناك حريقا على متنها، وهي غارقة.

ونشرت الهيئة البريطانية توصية للسفن في المنطقة بإبداء الحذر أثناء عبورها، ودعت لإبلاغها بأي حادث مشبوه في المنطقة.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بدأت منذ نوفمبر الماضي باستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، وذلك "تضامنا" مع قطاع غزة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية هناك.

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما بتشكيل تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة. ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين على أراضي اليمن.

وأعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.

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