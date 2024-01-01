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تقرير استخباري يكشف تفاصيل فشل الولايات المتحدة وحلفائها في وقف هجمات الحوثـيـيـن

السبت 15 يونيو 2024 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير استخباري يكشف تفاصيل فشل الولايات المتحدة وحلفائها في وقف هجمات الحوثـيـيـن



واشنطن/سما/

قال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن قيمة الذخائر التي استخدمتها البحرية الأمريكية للتصدي للصواريخ والمسيرات التي تهاجم بها جماعة أنصار الله (الحوثيون) السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بلغت مليار دولار حتى الآن.

وأضاف الموقع أن ما تقوم به البحرية الأمريكية وغيرها من القوى البحرية الحليفة لها من التصدي لهجمات الحوثيين على السفن، والغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن، لم تنجح في وقف الهجمات التي تشنها الجماعة.


ونقل الموقع عن تقرير حديث للاستخبارات الأمريكية أن هجمات الحوثيين تضغط على التجارة الدولية بشكل كبير، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 29 شركة كبرى في مجالي الشحن والطاقة غيّرت من المسارات التي تستخدمها السفن التابعة لها إلى مسارات بعيدة عن المنطقة.

وأضاف التقرير أن الهجمات أثرت على مصالح أكثر من 65 دولة، كما أن أعداد سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 90% حتى منتصف فبراير/شباط الماضي، مشيرا إلى أن 10-15% من التجارة العالمية تمر عبر هذا الطريق.

وأوضح التقرير أن المسار البديل الذي تمر عبره السفن هو الدوران حول قارة إفريقيا، مما يعني زيادة المسافة التي تقطعها السفن بنحو 11 ألف كيلومترا تقطعها في نحو أسبوعين، وهو ما يزيد تكلفة الوقود المستهلك بمليون دولار.

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