آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل وإقالة الحكومة

القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، بعدة مناطق للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية وإجراء انتخابات مبكرة أو إقالة الحكومة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن آلاف الإسرائيليين بعدة مناطق، بينها تل أبيب ونتانيا (وسط) وحيفا وتقاطع كركور (شمال)، تظاهروا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين بغزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتظاهرين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة أو إقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو".

ومن المتوقع ارتفاع وتيرة المظاهرات خلال الساعات القادمة.

وفي السياق، أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين، السبت، تقاطع "عميعاد" قرب مدينة صفد (شمال)، احتجاجا على سياسات الحكومة التي اتهموها بتجاهل سكان المناطق الشمالية في ظل القصف المتبادل مع "حزب الله" اللبناني منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا تقاطع "عميعاد" قرب مدينة صفد، وهتفوا ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، واتهموها بتجاهل سكان المناطق الشمالية.

ووفق الهيئة، اتهم المتظاهرون الحكومة بترك "الشمال يحترق".

فيما طالب ذوو الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، بإنهاء الحرب ضمن صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تعيد جميع أبنائهم.

وقال ذوو الأسرى في تصريح صحفي أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب، بثته هيئة البث الرسمية: "نطالب بالالتزام بإنهاء الحرب ضمن صفقة تعيد الجميع".

وقال ذوو الأسرى: "استمرار الحرب يؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المحتجزين والجنود".

وتابعوا: "أبناؤنا بالفعل قُتلوا وتركتهم حكومة غير مسؤولة، لكن هناك محتجزون أحياء يمكن إنقاذهم".

وطالب ذوو الأسرى، الإسرائيليين، بالمشاركة بالمظاهرات المتوقع تنظيمها مساء السبت بعدة مدن، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.