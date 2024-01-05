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إعلام إسرائيلي: حدث صعب ثاني في غزة.

السبت 15 يونيو 2024 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: حدث صعب ثاني في غزة.



غزة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن حدث صعب ثاني في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بعد تفجير عبوة ناسفة في جنود من اللواء 179.

وفي السياق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، إيقاع قوة إسرائيلية مُدرعة بـ "كمين" أُعدّ مسبقًا على مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقًا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضحت: "فور وصول القوة (الإسرائيلية) المدرعة للمكان تم تفجيره، وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم".


وفي وقت سابق من فجر اليوم، نفّذت كتائب القسام كمينًا مركّبًا ضد آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

ونوهت إلى أنه تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

واعترف جيش الاحتلال، اليوم، بمقتل 8 من جنوده وضباطه؛ بينهم نائب قائد وحدة الهندسة. وبيّن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه قُتل 8 جنود إسرائيليين أحدهم ضابط في وحدة الهندسة في استهداف ناقلة جند في معارك رفح.

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