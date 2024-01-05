تفاصيل مقتل 8 جنود إسرائيليين حرقا في رفح (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

قتل 8 جنود إسرائيليين أحدهم ضابط برتبة نقيب جراء استهداف وتفجير ناقلة جند في رفح جنوب قطاع غزة؛ فجر اليوم السبت.

وفي التفاصيل، فإن الحدث نجم عن تفجير ناقلة الجند بواسطة عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل الجنود الذين مكثوا داخلها.

وأورد موقع "واينت" الإلكتروني، أن ناقلة الجند انفجرت جراء مرورها فوق عبوة ناسفة قرب حي تل السلطان.

وأفيد بأن الحدث وقع عند الساعة 5:15 من فجر اليوم، بينما كانت القوة متجهة إلى "موقع المكوث" وهو عبارة عن منزل تتواجد به قوات أخرى.

وعند توجه القوة إلى موقع المكوث وقع انفجار كبير دون أن يسبق ذلك إطلاق نار نحو المدرعة، ويحقق الجيش الإسرائيلي في أن الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة كانت مزروعة بالأرض أو أخرى ألصقت على ناقلة الجند.

وأدى انفجار ناقلة الجند إلى انفجارات أخرى نتيجة المواد المتفجرة التي كانت بحوزة الجنود، بما في ذلك المواد المتفجرة في جوانب المدرعة.

كما ورد في التفاصيل، أن النيران اشتعلت بناقلة الجند لمدة طويلة، فيما لم تتمكن قوات الإنقاذ من الوصول إلى المكان على مدار ساعتين، قبل أن يتم نقله بعد ذلك إلى مكان آمن، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة في سماء المنطقة بحثا عن "مخربين" إلا أنه لم يتم رصد أحد.

هذا وأعلنت كتائب القسام تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

وقالت "كتائب القسام" في بيان اليوم السبت: "مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمينا مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعالها وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

من جهته، قال موقع "حدشوت بزمان" اليوم السبت إنه "في حدود الساعة الخامسة فجرا في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

وتابع: أن "مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حادث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك".

وأشار إلى أن الجيش "أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع".