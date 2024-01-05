وسط مخاوف أميركية من اندلاع حرب شاملة .. غالانت يزور واشنطن الشهر الجاري

القدس المحتلة/سما/

يزور وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، واشنطن خلال الشهر الجاري لمحادثات مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حول ما وصفها البنتاغون "التطورات الأمنية المتواصلة في الشرق الأوسط".

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن "غالانت قَبل الدعوة وسيزور الولايات المتحدة قريبا".

وتأتي زيارة غالانت وسط مخاوف أميركية من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي سيؤدي لانجرار الولايات المتحدة إليها.

وكان أوستن قد دعا غالانت لزيارة واشنطن خلال محادثتهما يوم الثلاثاء الماضي؛ علمًا أن هذه الزيارة الثانية للأخير منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتسبق زيارة غالانت المرتقبة خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الكونغرس والمقرر له في تموز/ يوليو المقبل.

وكانت الزيارة الماضية لغالانت في آذار/ مارس الماضي، حينها حاولت إدارة بايدن ثني إسرائيل عن اجتياح رفح، وقال له وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حينها إن "هناك بدائل" للعملية من شأنها حماية حياة الفلسطينيين، وفي تلك الزيارة التقى أيضا بمستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.