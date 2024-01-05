  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وسط مخاوف أميركية من اندلاع حرب شاملة .. غالانت يزور واشنطن الشهر الجاري

السبت 15 يونيو 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسط مخاوف أميركية من اندلاع حرب شاملة .. غالانت يزور واشنطن الشهر الجاري



القدس المحتلة/سما/

يزور وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، واشنطن خلال الشهر الجاري لمحادثات مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حول ما وصفها البنتاغون "التطورات الأمنية المتواصلة في الشرق الأوسط".

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن "غالانت قَبل الدعوة وسيزور الولايات المتحدة قريبا".

وتأتي زيارة غالانت وسط مخاوف أميركية من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي سيؤدي لانجرار الولايات المتحدة إليها.

وكان أوستن قد دعا غالانت لزيارة واشنطن خلال محادثتهما يوم الثلاثاء الماضي؛ علمًا أن هذه الزيارة الثانية للأخير منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتسبق زيارة غالانت المرتقبة خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الكونغرس والمقرر له في تموز/ يوليو المقبل.

وكانت الزيارة الماضية لغالانت في آذار/ مارس الماضي، حينها حاولت إدارة بايدن ثني إسرائيل عن اجتياح رفح، وقال له وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حينها إن "هناك بدائل" للعملية من شأنها حماية حياة الفلسطينيين، وفي تلك الزيارة التقى أيضا بمستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة

"القسام" تكشف تفاصيل كمين محكم في رفح.. مقتل 8 جنود حرقا

"أكسيوس": الديمقراطيون يخططون للذهاب إلى "ما هو أكبر" من مجرد مقاطعة خطاب نتنياهو

مسؤول فرنسي: فوجئنا برسائل متضاربة من "إسرائيل" بشأن جهودنا لكبح التصعيد في الشمال

الأخبار الرئيسية

2023_11_1_20_49_40_216

تفاصيل مقتل 8 جنود إسرائيليين حرقا في رفح (فيديو)

photo_2024-06-15_15-17-20

حزب الله يكشف عن نقاط قوة جديدة.. هل تنجح تكتيكاته بفرض وقف إطلاق النار في غزة؟

20240105090909reup-2024-01-05t090726z_1570521728_rc2kb5alotjt_rtrmadp_3_israel-palestinians.h

واشنطن بوست: حياة سكان غزة في الخيام جحيم يزداد قساوة مع ارتفاع درجات الحرارة

مسؤول إسرائيلي سابق: مكانة "إسرائيل" كقوة إقليمية أصبحت موضع شك

2-85-730x438

الحرب على غزة: بلينكن يجر الولايات المتحدة إلى عمق أكبر في مستنقع "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية