  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ميلوني: حماس أرادت إيقاع "إسرائيل" في فخ ونجحت في ذلك

السبت 15 يونيو 2024 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلوني: حماس أرادت إيقاع "إسرائيل" في فخ ونجحت في ذلك



روما/سما/

اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، السبت، أن حركة حماس أرادت لإسرائيل أن تقع في فخ ونجحت في ذلك.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي: "ما قلته سابقا وأعتقده حقاً هو أنه يبدو أن إسرائيل تقفز نحو فخ، لأن حماس أرادت لها أن تقع في الفخ، ويبدو أنها تنجح في الأمر".

وحول عدم إدانة إسرائيل وعدم اتخاذ موقف فيما يتعلق بالعقوبات: "علينا أن نذكر من بدأ هذا الصراع وهو ليس إسرائيل".

وأضافت: "ما علينا القيام به الآن هو العمل على إحلال السلام، وهو ما نقوم به بالفعل".

وتابعت: "علينا الحوار وإدراك حق إسرائيل في أن تكون آمنة وحق الفلسطينيين في دولتهم للعيش فيها بطريقة آمنة، وهذا ما نفعله بالضبط، هذه الطريقة الوحيدة".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة

"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة

"أكسيوس": الديمقراطيون يخططون للذهاب إلى "ما هو أكبر" من مجرد مقاطعة خطاب نتنياهو

مسؤول فرنسي: فوجئنا برسائل متضاربة من "إسرائيل" بشأن جهودنا لكبح التصعيد في الشمال

صحيفة إسرائيلية: 10 آلاف جندي طلبوا الحصول على خدمة “الصحة العقلية” بعد عودتهم من غزة

الأخبار الرئيسية

2023_11_1_20_49_40_216

مقتل 8 جنود إسرائيليين باستهداف وتفجير ناقلة جند في رفح

photo_2024-06-15_15-17-20

حزب الله يكشف عن نقاط قوة جديدة.. هل تنجح تكتيكاته بفرض وقف إطلاق النار في غزة؟

photo_2024-06-15_14-44-29

"القسام" تكشف تفاصيل كمين محكم في رفح.. مقتل 8 جنود حرقا

20240105090909reup-2024-01-05t090726z_1570521728_rc2kb5alotjt_rtrmadp_3_israel-palestinians.h

واشنطن بوست: حياة سكان غزة في الخيام جحيم يزداد قساوة مع ارتفاع درجات الحرارة

مسؤول إسرائيلي سابق: مكانة "إسرائيل" كقوة إقليمية أصبحت موضع شك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية