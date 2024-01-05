ميلوني: حماس أرادت إيقاع "إسرائيل" في فخ ونجحت في ذلك

روما/سما/

اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، السبت، أن حركة حماس أرادت لإسرائيل أن تقع في فخ ونجحت في ذلك.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي: "ما قلته سابقا وأعتقده حقاً هو أنه يبدو أن إسرائيل تقفز نحو فخ، لأن حماس أرادت لها أن تقع في الفخ، ويبدو أنها تنجح في الأمر".

وحول عدم إدانة إسرائيل وعدم اتخاذ موقف فيما يتعلق بالعقوبات: "علينا أن نذكر من بدأ هذا الصراع وهو ليس إسرائيل".

وأضافت: "ما علينا القيام به الآن هو العمل على إحلال السلام، وهو ما نقوم به بالفعل".

وتابعت: "علينا الحوار وإدراك حق إسرائيل في أن تكون آمنة وحق الفلسطينيين في دولتهم للعيش فيها بطريقة آمنة، وهذا ما نفعله بالضبط، هذه الطريقة الوحيدة".