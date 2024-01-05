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الرئيس عباس يدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية

السبت 15 يونيو 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية



رام الله/سما/

 دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقال سيادته: نسأل الله عز وجل أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

وأعرب الرئيس عن أمله أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.

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