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انتشال جثامين 9 شهداء من مناطق متفرقة في رفح

السبت 15 يونيو 2024 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشال جثامين 9 شهداء من مناطق متفرقة في رفح



رفح/سما/

 انتشلت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، جثامين تسعة شهداء من مناطق متفرقة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، بوصول جثامين 9 شهداء من مناطق مختلفة في مدينة رفح تم انتشالهم من منازل قصفها جيش الاحتلال أمس وفي أوقات سابقة.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 19 مواطنا وأصيب 50 آخرون على الأقل، في غارات لطائرات الاحتلال استهدفت 3 منازل في حيي الشجاعية والتفاح، شرقي مدينة غزة، فيما كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق غربي مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 مواطنا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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