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بأسراب من المسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يشنّ هجوماً على "خربة ماعر"

السبت 15 يونيو 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بأسراب من المسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يشنّ هجوماً على "خربة ماعر"



بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، شنّها هجوماً بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية، وهي مقرّ كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي في "جيش" الاحتلال.

وأكدت المقاومة استهداف مقرّ قيادة القاعدة، وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها، وتحقيق إصابة دقيقة، ما أدى إلى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها، ووقوع من فيها بين قتيل ‏ومصاب. ‏

كما استهدفت المقاومة، بالصواريخ الموجّهة، مقرّ وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة "ميرون" الإسرائيلية، حيث أصابت جزءاً من تجهيزات المقرّ وراداراته وتدميرتها.

وأضافت أنّ هاتين العمليتين جاءتا في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال اللذين نفّذهما الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جويا الجنوبية.

وفي عملية أخرى، استهدف حزب الله تموضعاً لجنود الاحتلال في موقع "‏حدب يارون"، بصاروخ موجّه، محققاً إصابةً مباشرة، وموقعاً من فيه بين قتيل ومصاب.‏

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

بدوره، أشارت مصادر لبنانية بأنّ نيراناً مباشرةً ضربت هدفاً عسكرياً في محيط مستوطنة "يرؤون"، مشيراً إلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، خشية تسلّل مسيّرات من لبنان.

وأضافت أنّ صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الواقعة بين عرب العرامشة ومستوطنة "أدميت"، في شمالي فلسطين المحتلة، حيث تُسمع انفجارات في المكان.


الاحتلال يفشل في اعتراض مسيّرات حزب الله وصواريخه
وفي كيان الاحتلال، أقرّت إذاعة "الجيش" بفشل اعتراض مسيّرات حزب الله، وانفجار عدد منها في الجليل الغربي، وتحديداً في منطقة مستوطنة "غورن"، حيث اندلع حريق في المكان.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "تسفعون" في الجليل الأعلى، شمالي فلسطين المحتلة.

وأقرّ الإعلام الإسرائيلي بتحقيق حزب الله إصابةً مباشرةً في إثر إطلاق صاروخين مضادين للدروع على قاعدة "ميرون".


بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة الناقورة، كما أكد مراسلنا.

وألقى الاحتلال قذائف فوسفوريةً على أطراف بلدة دير ميماس، بينما استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين بنت جبيل وعيترون.

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