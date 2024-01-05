  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني على الرغم من الهمجية الإسرائيلية

السبت 15 يونيو 2024 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني على الرغم من الهمجية الإسرائيلية



أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنّ "النصر سيكون للشعب الفلسطيني، على الرغم من همجية إسرائيل ومؤيديها". 

وفي رسالة مصوّرة، نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شدّد إردوغان على استمرار بلاده في "الوقوف في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي".


وأضاف إردوغان أنّ "تركيا تدافع عن الحق والعدالة والسلام على كل منبر رغم ضغوط الشبكة الصهيونية"، وأنّها "من بين الدول التي تبذل جهوداً حثيثة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وكان إردوغان قد صرّح، في وقتٍ سابق، بأنّ تركيا "ستواصل كشف الحقائق بشأن جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة".

ولفت الرئيس التركي إلى أنّ "السيطرة على قطاع غزّة تفتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة

سجال بين الخارجية الإسرائيلية وغالانت بعد تصريحاته الحادة ضد فرنسا

"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة

"أكسيوس": الديمقراطيون يخططون للذهاب إلى "ما هو أكبر" من مجرد مقاطعة خطاب نتنياهو

واشنطن بوست: منذ 7 أكتوبر قدمت أمريكا دعما استخباراتيا غير عادي لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-15_14-56-40

"الأونروا": أكثر من 50 ألف طفل في غزة يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد

photo_2024-06-15_14-44-29

"القسام" تكشف تفاصيل كمين محكم في رفح.. مقتل جنود حرقا داخل دبابة

20240105090909reup-2024-01-05t090726z_1570521728_rc2kb5alotjt_rtrmadp_3_israel-palestinians.h

واشنطن بوست: حياة سكان غزة في الخيام جحيم يزداد قساوة مع ارتفاع درجات الحرارة

مسؤول إسرائيلي سابق: مكانة "إسرائيل" كقوة إقليمية أصبحت موضع شك

2-85-730x438

"الحرب على غزة": بلينكن يجر الولايات المتحدة إلى عمق أكبر في مستنقع "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية