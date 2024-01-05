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"القسام" تكشف تفاصيل كمين محكم في رفح.. مقتل جنود حرقا داخل دبابة

السبت 15 يونيو 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تكشف تفاصيل كمين محكم في رفح.. مقتل جنود حرقا داخل دبابة



غزة/سما/

كشفت كتائب "القسام" تفاصيل كمين محكم نفذه مقاتلوها في منطقة تل السلطان غرب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، أدى إلى مقتل جنود حرقا داخل دبابة.

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها ومع صبيحة يوم عرفة، نفذوا كمينا مركبا ضد آليات الاحتلال المتوغلة في الحي السعودي بتل السلطان.

وتابعت: "تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وأضافت أنه "فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

وكان موقع "حدشوت بزمان" العبري، قال إن "حدثا صعبا شهده قطاع غزة فجر السبت، بعد أن استهدف مقاتلون مدرعة وقتلوا من فيها من جنود".

وكشف الموقع أنه "عند الساعة الخامسة فجرا أطلق مسلحون قذيفة مضادة للدروع على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع من كانوا فيها".

وفي سياق متصل، كشفت كتائب القسام أنها استهدفت مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت "القسام" أنها وبالاشتراك مع "سرايا القدس" قصفت موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

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