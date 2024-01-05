خطيب عرفة: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية.. ماذا قال عن العدوان في غزة؟

الرياض/سما/

قال خطيب يوم عرفة، الشيخ ماهر المعيقلي، إن الحج ليس مكانًا للشعارات السياسية ولا التحزبات، داعيا إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات بما يضمن أداء المناسك بـ"أمن وطمأنينة".



ودعا المعيقلي "كل مسلم إلى عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع والمحافظة على الضروريات التي تؤدي إلى سلامة الناس وانتشار الأمن".





وتطرق المعيقلي إلى ما يجري في غزة وفلسطين، حين قال: "إن أهل فلسطين في أذى عدو سفك الدماء وأفسد ومنع ما يحتاجون إليه"، في إشارة إلى منع إدخال المساعدات من قبل الاحتلال.

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قال المعيقلي: "ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء".



وتوافد حجاج بيت الله الحرام في وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات السبت، للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.



وتوجه حجاج بيت الله الحرام، السبت، إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة.



ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.



ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بات فيها وصلى الفجر.