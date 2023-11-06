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93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد قراراتها في حرب غزة …

السبت 15 يونيو 2024 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد قراراتها في حرب غزة …



لاهاي/وكالات/

جددت 93 دولة في بيان مشترك التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية، وتصميمها على الوقوف متحدة ضد الإفلات من العقاب، ومساندتها في في تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، وذلك بعد تعرضها لتهديدات وانتقادات.

وانضمت الدول إلى بيان صدر عن مجموعة إقليمية دعماً للمحكمة الجنائية الدولية، أطلقته مجموعة أساسية إقليمية مكونة من 5 دول، ونشرته البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة، أكدت فيه دعمها الثابت للجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.

ومن أبرز الدول الموقعة على البيان؛ فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا، النرويج، البرتغال، اليابان، إيطاليا، كولومبيا، كندا، البرازيل، بلجيكا، أستراليا، أفغانستان، ونيجيريا.

وبحسب البيان المشترك، فقد جددت الدول دعمها المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها.

بيان الدول أضاف: "نجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب"، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل عنصراً أساسياً في هيكل السلام والأمن الدولي".

ودعا البيان، جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل معها حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها الهامة المتمثلة في ضمان العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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