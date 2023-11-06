نجل نتنياهو يهاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس "أمان" المستقيل

القدس المحتلة/سما/

هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نجل نتنياهو نشر على "القصص" في حساباته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة تجمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية المستقيل حديثًا أهارون حاليفا، وكتب أسفلها "الاخفاقات الثلاثة القاتلة".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها نجل نتنياهو، المتواجد في ميامي الأميركية، انتقادات لكبار قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وكان نشر مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يقاتل بغزة يدعو للتمرد على غالانت وهاليفي، والسير خلف والده في استمرار الحرب.