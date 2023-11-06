  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الناطق باسم كتائب القسام يوجه نداء الى حجاج بيت الله الحرام

السبت 15 يونيو 2024 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناطق باسم كتائب القسام يوجه نداء الى حجاج بيت الله الحرام



رام الله/سما/

دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، "حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج".

وقال في بيان: "ندعو حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة".

وأضاف: "إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة".

وأكد: "إن "طوفان الأقصى" انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وإن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

" واشنطن بوست " تكشف : هكذا ساعدت الاستخبارات الأميركية اسرائيل في تحديد موقع الاسرى في النصيرات وسط قطاع غزة!!!

سجال بين الخارجية الإسرائيلية وغالانت بعد تصريحاته الحادة ضد فرنسا

غانتس يفضح أسباب تراجع نتنياهو عن قرار إسرائيلي حاسم

"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة

حماس تكشف عن طلبها تعديلا واحدا على مقترح بايدن لقبولها الصفقة مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة

260941

صحيفة إسرائيلية: 10 آلاف جندي طلبوا الحصول على خدمة “الصحة العقلية” بعد عودتهم من غزة

2023-11-06_14-42-45_116274

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

6665bbf64c59b74d3f4dee42

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية