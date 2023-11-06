  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات كارثية للجوع جنوب غزة

السبت 15 يونيو 2024 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات كارثية للجوع جنوب غزة



غزة /سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجعل من المستحيل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع.

وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوب غزة قريبا المستويات الكارثية نفسها للجوع التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية، مشيرا إلى أنه مع تصاعد القتال في جنوب ووسط غزة، فإن الخسائر في صفوف المدنيين مدمرة.

وشدد البرنامج على ضرورة استمرار التحسن في تقديم المساعدات في الشمال وتوسيع نطاقها لضمان إمدادات الأغذية، مضيفا أن الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والوقود اللازم للمخابز والإمدادات الطبية ضروري أيضا لتحقيق أمن غذائي مستقر.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

" واشنطن بوست " تكشف : هكذا ساعدت الاستخبارات الأميركية اسرائيل في تحديد موقع الاسرى في النصيرات وسط قطاع غزة!!!

سجال بين الخارجية الإسرائيلية وغالانت بعد تصريحاته الحادة ضد فرنسا

غانتس يفضح أسباب تراجع نتنياهو عن قرار إسرائيلي حاسم

"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة

حماس تكشف عن طلبها تعديلا واحدا على مقترح بايدن لقبولها الصفقة مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة

260941

صحيفة إسرائيلية: 10 آلاف جندي طلبوا الحصول على خدمة “الصحة العقلية” بعد عودتهم من غزة

2023-11-06_14-42-45_116274

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

تقديرات أمنية إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

6665bbf64c59b74d3f4dee42

موقع عبري يسرد التفاصيل الكاملة لعملية النصيرات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية